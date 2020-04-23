Депутат Мосгордумы предложил отложить сроки отключения воды из-за режима самоизоляции

Партия "Единая Россия" предложила провести отключение горячей воды в многоквартирных домах после окончания пандемии коронавируса. Соответствующее обращение направил в Минстрой РФ и оперативный штаб по коронавирусу депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Воду традиционно отключают в начале мая, после окончания отопительного сезона. Козлов считает, что в этом году необходимо передвинуть сроки и отключить воду после режима самоизоляции.

Депутат уверен, что сейчас отключение воды вызовет у жителей страны дополнительный дискомфорт. По его словам, население вынуждено постоянно находиться в одном помещении и отключение воды может повлиять не только на личный комфорт, но и на психологическое состояние.