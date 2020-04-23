Парламент Ливии призвал ООН принять участие в создании Президентского совета

Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех провел совещание, где вместе с главами постоянных комитетов принял решение создать Президентский совет.

На сегодняшний день Палата представителей выполняет соглашение, которое было принято на конференции в Берлине 19 января. Благодаря российским усилиям решить затянувшийся ливийский кризис прошли двусторонние переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его немецкой коллегой Ангелой Меркель.

12 января между враждующими сторонами в Ливии было объявлено перемирие. На следующий день в Москве прошли переговоры при участии главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и главы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа. После этого в Берлине была проведена встреча в расширенном составе, включая представителей ООН, Евросоюза и Лиги арабских государств.

В свете реализации берлинских соглашений Палата представителей начинает выполнять важный пункт мирного договора — создание Президентского совета.

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