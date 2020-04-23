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20:47   23 Апреля 2020
Общество

Минюст РФ ускорил создание единого государственного правового портала

Минюст РФ ускорил создание единого государственного правового портала

Изначально тесты портала были запланированы минимум на 2022 год, а полностью систему планировалось запустить в 2023 году.

Совет Федерации счел, что необходимо как можно скорее удовлетворить потребность россиян в качественных и бесплатных юридических услугах. Сенаторы учли вовлеченность регионов страны в создании портала и пришли к выводу, что время на разработку необходимо сократить, пишет News.ru.

Глава комитета Совфеда Андрей Клишас направил соответствующее предложение в Минюст. Сенатор Ирина Рукавишникова уверена, что чем быстрее будут созданы все электронные ресурсы с актуальной информацией, тем эффективней граждане РФ смогут защищать свои права. Минюст поручил сократить сроки разработки портала на один год.

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Автор: Кристина Мокроусова
#совфед #минюст

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