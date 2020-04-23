ВЦИОМ представил индекс счастья россиян на фоне COVID-19

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пациентов с ОРВИ в Москве будут проверять на коронавирус в обязательном порядке

Пациентов с ОРВИ в Москве будут проверять на коронавирус в обязательном порядке

 Хуснуллин: у Правительства РФ пока нет планов по увеличению тарифов ЖКХ

Хуснуллин: у Правительства РФ пока нет планов по увеличению тарифов ЖКХ
Усиление курдских группировок в Сирии может спровоцировать новую операцию Турции

Усиление курдских группировок в Сирии может спровоцировать новую операцию Турции

 Захарова призвала США исправить ситуацию со свободой слова для СМИ и журналистов

Захарова призвала США исправить ситуацию со свободой слова для СМИ и журналистов
Россия найдет, чем ответить на истребители НАТО в сопровождении P-8A в САР

Россия найдет, чем ответить на истребители НАТО в сопровождении P-8A в САР

 Американские СМИ пророчат новый конфликт между Китаем и Тайванем на фоне коронавируса

Американские СМИ пророчат новый конфликт между Китаем и Тайванем на фоне коронавируса
Пациентов с ОРВИ в Москве будут проверять на коронавирус в обязательном порядке

Пациентов с ОРВИ в Москве будут проверять на коронавирус в обязательном порядке

 Хуснуллин: у Правительства РФ пока нет планов по увеличению тарифов ЖКХ

Хуснуллин: у Правительства РФ пока нет планов по увеличению тарифов ЖКХ
Усиление курдских группировок в Сирии может спровоцировать новую операцию Турции

Усиление курдских группировок в Сирии может спровоцировать новую операцию Турции

 Захарова призвала США исправить ситуацию со свободой слова для СМИ и журналистов

Захарова призвала США исправить ситуацию со свободой слова для СМИ и журналистов
Россия найдет, чем ответить на истребители НАТО в сопровождении P-8A в САР

Россия найдет, чем ответить на истребители НАТО в сопровождении P-8A в САР

 Американские СМИ пророчат новый конфликт между Китаем и Тайванем на фоне коронавируса

Американские СМИ пророчат новый конфликт между Китаем и Тайванем на фоне коронавируса
20:47   23 Апреля 2020
Общество

ВЦИОМ представил индекс счастья россиян на фоне COVID-19

ВЦИОМ представил индекс счастья россиян на фоне COVID-19

Результат опроса на тему уровня счастья россиян предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 81% участников опроса признались, что считают себя в той или иной степени счастливыми. Индекс счастья россиян в апреле составил 67 пунктов. Опрос, проведенный ВЦИОМ в ноябре 2019-го, показал на 3 п.п. меньше. Десять лет назад этот число составляло 48 п. Еще 33% опрошенных считают, что вокруг больше счастливых людей. Таким образом, социальный индекс счастья равен 54 п.

Причины, по которым россияне чувствуют себя счастливыми, является семья — 29%. Так 14% заявили, что они счастливы благодаря детям. А 25% отметили, что радость им приносит понимание того, что близкие не болеют и здоровы они сами.

В начале апреля специалисты ВЦИОМ провели исследование, сколько граждан РФ доверяют правительству в борьбе с коронавирусом. Оказалось, что больше 65% населения верит в то, что правительство справится с эпидемией коронавируса в России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #опрос #вциом

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...