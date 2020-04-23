ВЦИОМ представил индекс счастья россиян на фоне COVID-19

Результат опроса на тему уровня счастья россиян предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 81% участников опроса признались, что считают себя в той или иной степени счастливыми. Индекс счастья россиян в апреле составил 67 пунктов. Опрос, проведенный ВЦИОМ в ноябре 2019-го, показал на 3 п.п. меньше. Десять лет назад этот число составляло 48 п. Еще 33% опрошенных считают, что вокруг больше счастливых людей. Таким образом, социальный индекс счастья равен 54 п.

Причины, по которым россияне чувствуют себя счастливыми, является семья — 29%. Так 14% заявили, что они счастливы благодаря детям. А 25% отметили, что радость им приносит понимание того, что близкие не болеют и здоровы они сами.

В начале апреля специалисты ВЦИОМ провели исследование, сколько граждан РФ доверяют правительству в борьбе с коронавирусом. Оказалось, что больше 65% населения верит в то, что правительство справится с эпидемией коронавируса в России.