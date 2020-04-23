Верховный суд подтвердил полномочия регионов РФ в наказании за нарушение эпидемиологии

Доцент кафедры государственного и административного права СПбГУ Екатерина Дмитрикова рассказала о текущей ситуации с полномочиями в регионах. Верховный суд дал ответы в вопросах уголовного, административного и гражданского права в субъектах РФ.

Эксперт в области административного права, доцент Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Дмитрикова сообщила, что нет необходимости сомневаться в предоставленных полномочиях субъектов РФ в период пандемии коронавируса. Все регионы вправе применять наказание в отношении нарушителей эпидемиологической ситуации исходя из своей ситуации, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Верховный суд отвечает на вопросы применения тех или иных мер упоминая, что все они носят рекомендательный характер. Власти регионов вправе принимать административные, уголовные или гражданские меры наказания исходя из ситуации с пандемией коронавируса в своем субъекте, подчеркивает эксперт.