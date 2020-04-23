Замглавы Минпромторга Овсянников уволен из-за инцидента в аэропорту Ижевска

Глава Кабинета министров России Михаил Мишустин уволил заместителя главы Минпромторга Дмитрия Овсянникова.

Овсянников отказался от обязательной процедуры прохождения через рамку металлодетектора в аэропорту Ижевска. Также он не предъявил документы и посадочный билет, за что и был задержан.

Глава Минтромторга Денис Мантуров назвал поведение своего заместителя недопустимым, отметив, что после произошедшего Овсянников больше не будет участвовать в работе министерства.