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20:13   23 Апреля 2020
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как могут работать кафе и рестораны в условиях пандемии

Роспотребнадзор объяснил, как могут работать кафе и рестораны в условиях пандемии

Перечень рекомендаций относительно работы в условиях пандемии подготовили специалисты Роспотребнадзора для владельцев кафе, ресторанов и других точек общественного питания.

Советы касаются работы в условиях действия ряда ограничений и их постепенной отмене. Изначально кафе и ресторанам необходимо готовить только на вынос. Если эпидемиологическая ситуация улучшится, могут начать работу заведения, площадь которых не превышает 50 кв. м. Кроме того, в зале должно быть установлено не более пяти столов с одним или двумя посадочными местами.

При снижении уровня распространения инфекции могут начать работу заведения, где предусмотрено до 20 посадочных мест. Массовые мероприятия в кафе или ресторане на этом этапе допускаются, если столы стоят друг от друга на расстоянии не менее одного метра. После окончания пандемии свою работу могут возобновить все заведения. Важно, чтобы они придерживались стандартных санитарных норм.

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Автор: Руслан Неглинный
#роспотребнадзор #кафе #рестораны #пандемия

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