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20:06   23 Апреля 2020
Общество

Ресторатор Сорокин рассказал о лечении от COVID-19 в подмосковном Одинцове

Ресторатор Сорокин рассказал о лечении от COVID-19 в подмосковном Одинцове

Мужчина стал одним из первых, кто лечился от коронавирусной инфекции в России. Заразился московский ресторатор Александр Сорокин в Куршевеле.

Мужчина вернулся на родину 9 марта, а уже 13 числа у него поднялась температура, но он не предал этому значения, передает телеканал "360". Только на четвертый день бизнесмен по совету знакомого врача сделал компьютерную томографию. После исследования его срочно направили в больницу подмосковного Одинцова.

Мужчина рассказал, что в медучреждении все проходило спокойно. Врачи подходили к нему четыре раза в день, так как тогда нагрузка у них была значительно меньше. Ресторатор заявил, что искренне рад, что попал именно в эту больницу, хоть в ней нет никаких "понтов", как в частных клиниках.

"Во врачей я поверил с первого взгляда, потому что они очень убедительными были. Они сразу понимали, что надо делать, у них не было растерянности в глазах", — поделился Сорокин.

Мужчина сообщил, что теперь очень хочет стать донором плазмы, чтобы помочь другим людям, столкнувшимся с болезнью. Тем более, отметил он, такие есть среди его знакомых.

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Автор: Илья Романович
#одинцово #коронавирус

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