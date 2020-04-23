Академик РАН объяснил, почему COVID-19 опаснее других коронавирусов

Коронавирусы довольно давно известны науке. Однако раньше считалось, что они не столь опасны. Академик РАН Юрий Лобзин уточнил, до нынешней пандемии ученые считали этот тип вируса не вызывающим смертельные болезни.

Считалось, что коронавирусы крайне редко приводят к летальным исходам. Но в 2002 году появился SARS-CoV. Этот вид коронавируса "пробуждал" атипичную пневмонию. Его носителями в природе были летучие мыши, а промежуточными хозяевами — верблюды и гималайские циветты. Во время эпидемии погибли 800 человек из 8 тыс. зараженных.

Спустя десять лет возник еще один новый вид — MERS-CoV. Он спровоцировал смерть у 30% от общего числа инфицированных. Ученые полагают, что этот вирус — мутация коронавируса летучих мышей и какого-то неизвестного по происхождению коронавируса. Что касается COVID-19, то он относится к той же группе, что и вышеперечисленные. Только опаснее.

"Генетическая последовательность SARS-CoV-2 сходна с последовательностью возбудителя атипичной пневмонии примерно на 80 процентов. Именно эти новые мутации сделали вирус более заразным и опасным для здоровья", — объяснил директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Юрий Лобзин в интервью для "Парламентской газеты".

Особенность COVID-19 заключается в высокой заразности. Эксперт отметил, именно поэтому министерства здравоохранение всего мира столкнулись с высокой загруженностью. Добавляет проблем и тот факт, что мир впервые столкнулся с этим видом вируса, плюс ни в одном регионе у местных жителей пока нет иммунитета к нему.