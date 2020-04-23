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19:19   23 Апреля 2020
Политика

Пентагон спасает американскую экономику сокращением эсминцев и крейсеров

Пентагон спасает американскую экономику сокращением эсминцев и крейсеров

Аналитический центр Министерства обороны США рекомендовал больше не увеличивать численность эсминцев и крейсеров, сократив два авианосца. Вместо них предлагается увеличить количество беспилотных кораблей.

Рекомендации подготовлены после получения сведений о новых противокорабельных средствах России и Китая. Интересно, что Пентагон желал больше не увеличивать численность эсминцев и крейсеров, а ограничиться девятью авианосцами.

Капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин считает, что пандемия коронавируса повлияла на сокращение флота США. В дальнейшем Штаты предполагают почти в полтора раза увеличить количество беспилотных надводных кораблей — с 65 до 90 единиц. Дандынкин в интервью ФАН высказал мнение, что Пентагон сейчас больше думает не о российской или китайской военной "угрозе", а об американской экономике, которая не потянет все время увеличивающийся военный бюджет.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #пентагон #флот

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