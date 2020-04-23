Второе послание российского социолога Шугалея обнаружили в арабском сегменте Twitter

Председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич рассказал о второй весточке от российского социолога Максима Шугалея, найденной на просторах Сети.

Глава Фонда защиты национальных ценностей заявил о своей искренней радости и шоке от второго сообщения от Максима Шугалея в арабском сегменте Twitter, сообщает Федеральное агентство новостей. Небольшое послание написано карандашом на обрывке из арабской книги и размещено в неизвестном арабском Twitter-аккаунте.

ФАН передал содержание весточки от незаконно заточенного в тюрьме "Митига" российского социолога. В нем Шугалей поблагодарил соотечественников, которые поддерживают его и распространяют правду о том, что на самом деле происходит в Ливии. Правда — самое сильное оружие, а временами и единственное, напомнил ученый.

Ранее в Сети появилось первое сообщение от Шугалея, которое было адресовано его супруге. Александр Малькевич тогда подтвердил его подлинность и заявил: ФЗНЦ прилагает большие усилия для добычи информации о судьбе социолога. Сегодня эксперт вновь высказался на наболевшую тему и заявил о продолжении борьбы за судьбу социолога и его коллеги Самера Суэйфана.

Ученые прибыли в Ливию 11 месяцев назад по официальному приглашению. Но это не остановило террористов из группировки RADA, входящей в крыло "МВД" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) от нападения на них и заточения в частную тюрьму "Митига". В России о судьбе исследователей сняли фильм, который в скором времени выйдет в прокат.

Кино получило название в честь социлога Шугалея. Оно рассказывает о стойкости россиян, об их отваге и смелости. Картина создана для того, чтобы привлечь к их истории большую аудиторию и объяснить всю бедственность ситуации, в которую они попали.