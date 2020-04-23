Баранец: РФ мощью оружия компенсирует превосходство НАТО в Европе

Для России западное направление является особенно важным, так как там сосредоточены огромные силы НАТО, но размещенное в Ленинградской и Калининградской областях оружие своей мощью компенсирует численный перевес войск альянса.

Об этом в беседе с «Федеральным агентством новостей» рассказал военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Таким образом Баранец прокомментировал недавнее заявление военного эксперта издания «Комсомольская правда» Дмитрия Литовкина о том, что российское оружие, размещенное в Западном военном округе (ЗВО), за счет большой дальности поражения способно «пробить» насквозь всю Европу. При этом Литовкин уточнил, что говорит об оперативно-тактических комплексах «Искандер-М», противокорабельных ракетных комплексах «Бастион» и «Бал», а также о кораблях-носителях крылатых ракет большой дальности «Калибр», обладающих уникальными техническими данными.

Комментируя это заявление, Виктор Баранец отметил, что по некоторым видом вооружения западные группировки вблизи российских границ превосходят наши в 5 – 15 раз.

«Мы в Калининградской области находимся в анклаве, поэтому этот район имеет для нас стратегически важное значение. Оттуда можно контролировать не только Европу, но и Балтийское море», — добавил эксперт.

Именно поэтому, по его словам, Калининградская область так насыщена вооружением различных видом, которые рассчитаны на то, чтобы преодолеть американские системы ПРО (противоракетной обороны) и мгновенно поразить центры управления противника в том случае, если против России будут развернуты боевые действия.

Также Баранец отметил, что российские вооружения, сосредоточенные в ЗВО, достаточно надежно «простреливают всю натовскую Европу», и могут при необходимости, достать цели противника на расстоянии не только 300-400 километров, но и на расстоянии 2 600 километров.

«Этого вполне достаточно, чтобы в случае реальной военной угрозы России нанести поражение всем военным объектам НАТО, которые находятся в Европе. Просчитав все балансы сил, Россия мощью своего оружия компенсирует численное превосходство НАТО на стратегическом направлении», — подчеркнул Баранец.

По его словам, Россия, таким образом, достигает баланса, чтобы, в случае начала боевых действий, остановить противника на данном стратегическом направлении.

Напомним, Североатлантический альянс под предлогом «сдерживания российской агрессии» регулярно проводит в Европе военные операции, целью которых, на самом деле, является разведка и контроль за российскими вооруженными силами.

Ранее китайское издание Sohu опубликовало материал, в котором говорилось, что Москва обладает уникальным оружием радиоэлектронной борьбы, при помощи которого может, при желании, парализовать американскую армию путем вывода из строя принадлежащих США радионавигационных и разведывательных спутников.