Необоснованный скептицизм не позволил членам КПРФ оценить серьезность пандемии

Члены КПРФ и их активисты 22 апреля нарушили режим самоизоляции, чтобы возложить цветы к памятникам Ленина, в честь 150 лет со дня рождения вождя.

Действия коммунистической партии во время пандемии коронавируса счел необоснованными российский общественный деятель, глава Института политических исследований Сергей Марков. В беседе с Nation News политик заявил, что коммунисты могли почтить память Ленина дистанционно, не нарушая ограничений в пандемию.

Коммунисты регионов последовали примеру московских соратников и также организовали акции в честь Ленина. Мероприятия закончились приездом полиции и предостережением о нарушении режима самоизоляции в Оренбурге, Курске и Казани. Для лидера компартии Татарстана Хафиза Миргалимова акция и вовсе закончилась положительным диагнозом на COVID-19. Коммунист находился без маски, поэтому неизвестно сколько участников он заразил.

Многие коммунисты скептически относятся к пандемии COVID-19, не доверяя властям. Они считают, что это не серьезная угроза и махинация, заявил Марков. Также он провел параллель между уровнем образования и ковидоскептицизмом, считая чем ниже уровень образования, тем больше скептицизма к прививкам и к коронавирусу.