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18:52   23 Апреля 2020
Политика

Соболь использовала малолетнюю дочь, чтобы уйти от наказания за провокации на митингах

Соболь использовала малолетнюю дочь, чтобы уйти от наказания за провокации на митингах

Юрист организации-иноагента ФБК Любовь Соболь приняла участие в эфире программы "Условно ваш" с Егором Жуковым на радио "Эхо Москвы".

Соболь в прямом эфире рассказывала о своей политической деятельности, а также заявила, что никогда не использовала дочь для устройства своей карьеры. Как отмечается в материале Nation News, ее заявление не соответствует действительности, поскольку в прошлом году она прикрывалась своей малолетней дочерью, чтобы не попасть за решетку.

Во время провальной для нее избирательной кампании в МГД, она принимала участие в нескольких несогласованных акциях в Москве, а также выступала организатором беспорядков в центре столицы. За подобные действия предусмотрена серьезная ответственность, вплоть до тюремного заключения. Соболь за свою "активность" получила несколько серьезных штрафов.

Одна из таких акций закончилась для нее задержанием. 27 июля после несогласованного митинга на Тверской улице она была доставлена в отделения полиции. Ей выписали штраф в размере 30 тысяч рублей, после чего отпустили. Но она не поехала сразу же домой к своей дочери, а отправилась к митингующим, которые переместились на Трубную площадь.

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Автор: Юлия Яковлева
#фбк #митинги #соболь

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