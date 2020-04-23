Москва призвала Киев экономить на бумаге и вернула ноты протеста по Крыму

Россия вернула Украине два дипломатических требования по Крыму. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам,в первой ноте официальный Киев выражал протест по поводу археологических раскопок в Крыму, во второй требовал отчитаться о мерах, направленных на борьбу с коронавирусом на полуострове.

Мария Захарова призналась, что действия украинской дипломатии «не перестают удивлять».

«В то время как в стране свирепствует пандемия, в Чернобыле бушуют пожары, когда российские самолеты вывозят из третьих стран украинских граждан, а российские дипломаты помогают им вернуться на родину, МИД Украины направляет все силы на бомбардировку государства-агрессора, как они нас называют, грозными нотами протеста», — сказала дипломат.

Она призвала коллег в Киева «экономить на бумаге», а также напомнила, что именно Украина отрезала Крым от водоснабжения и электричества. После таких событий «смешно» требовать отчета о том, как Россия защищает крымчан от коронавируса.