Россия найдет, чем ответить на истребители НАТО в сопровождении P-8A в СА

Предложение американского журналиста Тома Рогана отправлять истребители для сопровождения самолетов-разведчиков США, совершающих регулярные полеты у берегов Сирии, чтобы их там не перехватывали российские Су-З5 с базы Хмеймим, на самом деле, не уменьшат, а, скорее, увеличат риски для Пентагона.

Об этом в четверг пишет «Федеральное агентство новостей», комментируя парадоксальную идею Рогана.

Напомним, вскоре после того, как 15 и 19 апреля американские «Посейдоны» с выключенными транспондерами попытались приблизиться к границам Сирии со стороны Средиземного моря и были перехвачены и развернуты в воздухе российскими истребителями Су-35 с авиабазы «Хмеймим», в еженедельном политическом издании Washington Examiner был опубликован материал под эмоциональным заголовком «Отправьте против российских угроз в Средиземном море истребители».

В статье журналист Том Роган сообщил, что в течение одной недели российские Су-35 два раза подвергли американские противолодочные самолеты опасности в небе над Средиземным морем.

«Европейское командование вооруженных сил должно взяться за ум и использовать истребители сопровождения для защиты своих экипажей. Как и предполагалось, русские проверяют боеспособность американских военных на фоне пандемии коронавируса», — подчеркнул автор.

При этом Роган не уточнил, кто именно предполагал, что русские станут проверять боеспособность американцев, да еще и в условиях эпидемии COVID-19, и зачем им это делать. Тем не менее, он четко обозначил в своем тесте следующие тезисы:

— американские самолеты-разведчики хотят бесконтрольно летать, где им вздумается, но русские не дают им этого делать.

— США регулярно отправляют свои самолеты на разведку к берегам САР, где те встречаются с российскими истребителями и оказываются в потенциально опасной ситуации.

«Всякий раз, когда русские перехватчики подвергают опасности P-8A, мы рискуем потерять девять американских жизней», — подчеркивает Роган.

— для решения данной проблемы нужно, не прекратить отправлять «Посейдоны в провокационные полеты к сирийским берегам, а напротив, сопровождать мирные американские разведывательно-противолодочные самолет истребителями ВМС и ВВС США, или хотя бы истребителями других стран-членов НАТО.

— было бы еще лучше, если бы в Средиземное море вернулась авианосная ударная группа США. Тогда русские поймут, что нельзя подло перехватывать их «Посейдоны» вблизи воздушных границ Сирии.

В ответ на эти фееричные предложения американского журналиста ФАН напоминает, что истребители ВКС России без проблем берут на сопровождение все самолеты-разведчики, пытающиеся приблизится к воздушному пространству САР, и продолжат это делать вне зависимости от того, находится ли авианосная ударная группа Штатов в Средиземном море или нет. Не говоря уже о том, что, если американские «патрульники» начнут проводит разведку у сирийских границ в сопровождении истребителей, это немедленно вызовет соответствующую ответную реакцию со стороны российского командования. То есть, если военное руководство США последует «мудрым» советам Рогана, это лишь умножит для Пентагона риски, связанные с операциями у границ САР.

«Де-факто Роган предлагает американскому командованию парадоксальную модель — «Чтобы справиться с пожаром, давайте плеснем в него бензин!», — отмечает издание.

Кроме того, ФАН напоминает, что в свете эпидемии коронавируса, которая «гуляет» в рядах американских Вооруженных сил, предложение отправить в Средиземное море АУГ может оказаться невыполнимым, так как, по официальным данным, всего на флоте США выявлено 3 578 случаев заболевания пневмонией нового типа, при этом два человека скончались. Более 770 человек заразились на одном только атомном авианосце USS Theodore Roosevelt (CVN-71). Всего же короновирус вывел из строя 26 кораблей ВМС США, число заболевших военнослужащих и представителей гражданского персонала на них перевалило за 5 000. В связи с этим глава Пентагона Марк Эспер продлил запрет на любые передвижения американских военных по территории США и за ее пределами до 30 июня.