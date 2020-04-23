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18:45   23 Апреля 2020
Политика

Баранец назвал Короткова предателем, облизывающим тарелки американцев в Белом доме

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Тиражирующий фейки спецкор "Новой газеты" Денис Коротков — предатель. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Сотрудник либерального издания "Новая газета" Денис Коротков 21 апреля опубликовал материал, в котором использовал фейковые фото- и видеоматериалы для того, чтобы в очередной раз обвинить российскую ЧВК "Вагнер" в совершении военных преступлений на территории Сирии.

Однако вброс не нашел отклика и не спровоцировал волну общественного резонанса, на который, видимо, и рассчитывали заказчики материала. По мнению экспертов, в публикации есть множество несостыковок, а источник ФАН в окружении Короткова заявил, что журналист хвастался фейком за несколько недель до публикации статьи.

На следующий день, 22 апреля, в Сети появился еще один вброс о ЧВК "Вагнера". Его автором выступил глава МВД так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага, который во время пресс-конференции между делом сообщил, будто Ливийская национальная армия (ЛНА) якобы использовала химоружие на территории страны. При этом никаких фото- или видеодоказательств "чиновник" не представил.

Примечательно и то, что использование химического оружия в Ливии силами ЛНА противоречит здравому смыслу. Ведь в случае атаки пострадали бы обе стороны конфликта.

Все это наводит на мысль, что и материал Дениса Короткова, и вброс Фатхи Башаги являются звеньями одной цепи, заявил в беседе с ФАН военный обозреватель "КП" Виктор Баранец. По его словам, сформировался "антивагнеровский" сорт журналистки, в рамках которой спекулянты пытаются придумывать преступления ЧВК "Вагнер".

"Сам Коротков принадлежит к самому большому антироссийскому отребью, которое пытается найти любой способ, чтобы дискредитировать нашу страну на чужие деньги. Они облизывают тарелки в американском Белом доме, а после это отребье еще пишет статьи с призывами к Западу ввести против Москвы еще большие санкции", — подчеркнул собеседник агентства.

Баранец отметил, что инициаторами заявления Башаги выступили западные кураторы. Однако ряд вбросов, написанных буквально "на коленке", явно не сработает, подытожил военный обозреватель "КП".

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #ливия #новая газета #чвк вагнера #пнс ливии

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