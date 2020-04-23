Сенатор Морозов: власти Киева повторяют судьбу Чаушеску, расстрелянного после переворота

Украинские власти, подобно расстрелянному лидеру Румынии Николае Чаушеску, переписывают историю в угоду политических целей, заявил российский сенатор Олег Морозов.

Правительство Украины объявило о масштабной кампании, нацеленной на внесение правок в статьи онлайн-энциклопедии "Википедия" о якобы "российской агрессии", а также об интеграции Украины в ЕС и Североатлантический Альянс, пишет ФАН. По словам члена Совета Федерации РФ Олега Морозова, в свое время подобным занимался расстрелянный после госпереворота румынский экс-лидер Николае Чаушеску. Сенатор напомнил, что он попытался убедить весь мир в том, что все самые важные открытия были сделаны румынами, несмотря на всю абсурдность подобных заявлений. Морозов подчеркнул, что украинские власти занимаются тем же самым.

"Черное море выкопали предки современных украинцев. Это мы уже слышали. Как и разные другие нелепицы. Дополнение "Википедии" заметками о некой "российской агрессии", якобы направленной против Украины, — это звено все той же цепи", — считает сенатор.

Главным оружием против украинских вбросов является правда, заявил Морозов. Он отметил, что только при помощи донесения до людей правдивых фактов можно противостоять украинским информационным нападкам на РФ.