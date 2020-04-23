Собянин высказался против введения войск в Москве из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что не нужно вводить войска в Москву из-за коронавируса, как это сделали за границей.

По мнению мэра столицы, введенных сейчас ограничений достаточно. Также он подчеркнул, что московские меры по борьбе с вирусом эффективнее, чем в других странах. По словам Собянина, ситуация в Москве гораздо лучше, чем в Нью-Йорке, хотя эпидемия в обоих городах началась в одно время. В Москве задействовано несколько десятков тысяч медиков для борьбы с инфекцией, заключил мэр столицы РФ.

Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Москва и Петербург находятся в режиме самоизоляции, как и большинство регионов РФ.