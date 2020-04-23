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18:32   23 Апреля 2020
Общество

Facebook может собирать личные данные о перемещениях россиян под прикрытием пандемии

Facebook может собирать личные данные о перемещениях россиян под прикрытием пандемии

Американские интернет-платформы Facebook и YouTube должны быть взяты под национальный контроль, заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, в связи с эпидемией коронавируса намерена собирать информацию о перемещении пользователей и передавать их властям США. Сотрудники соцсети отмечают, что собранные материалы буду использоваться только для разработки методов борьбы с распространением коронавируса.

Депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с журналистами Newinform выразил мнение, что Facebook может собирать информацию о передвижении не только американцев, но граждан других стран, в том числе России. Американские соцсети так же, как и прежде игнорируют закон РФ, предполагающий сохранять информацию в пределах страны. Если не предпринять кардинальных мер, то США могут завладеть многими персональными данными, включая базу данных силовиков, считает Федоров.

"Единственное решение  это конфисковать подразделения Facebook и YouTube в РФ. Например, под предлогом антисанкционной политики", — прокомментировал Федоров.

Федоров добавил, что необходимо ввести в подразделения Facebook и YouTube российскую управляющую команду и полностью перехватить управление ресурсами. До этого многие эксперты неоднократно отмечали, что Facebook предоставляет угрозу безопасности РФ, поэтому в отношении нее следует принять строгие меры.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #facebook #коронавирус

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