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18:28   23 Апреля 2020
Политика

Собянин заявил об отсутствии "драматического" роста заболеваемости COVID-19

Собянин заявил об отсутствии "драматического" роста заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве не драматический: ежедневно прибавляется на 10-15% пациентов с подтвержденным диагнозом.

Но все же проблема с распространением коронавируса в столице нарастает, что подтверждается другими факторами. Об этом в четверг, 23 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По последним данным, число пациентов с диагнозом COVID-19 в России превысило 60 тысяч человек. Погибли более 550 человек. Вирус успел распространиться в 85 регионов страны. 

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусной вспышку пандемией. В мире на данный момент инфицированы более 2,5 миллиона человек, лидерами по количеству зараженных являются США и Италия. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #собянин #коронавирус

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