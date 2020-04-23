Собянин заявил об отсутствии "драматического" роста заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве не драматический: ежедневно прибавляется на 10-15% пациентов с подтвержденным диагнозом.

Но все же проблема с распространением коронавируса в столице нарастает, что подтверждается другими факторами. Об этом в четверг, 23 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По последним данным, число пациентов с диагнозом COVID-19 в России превысило 60 тысяч человек. Погибли более 550 человек. Вирус успел распространиться в 85 регионов страны.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусной вспышку пандемией. В мире на данный момент инфицированы более 2,5 миллиона человек, лидерами по количеству зараженных являются США и Италия.