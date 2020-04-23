Собянин: Москва еще не прошла половину пути к победе над COVID-19

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собянин высказался против введения войск в Москве из-за COVID-19

Собянин высказался против введения войск в Москве из-за COVID-19

 Facebook может собирать личные данные о перемещениях россиян под прикрытием пандемии

Facebook может собирать личные данные о перемещениях россиян под прикрытием пандемии
Соболь использовала малолетнюю дочь, чтобы уйти от наказания за провокации на митингах

Соболь использовала малолетнюю дочь, чтобы уйти от наказания за провокации на митингах

 Баранец назвал Короткова предателем, облизывающим тарелки американцев в Белом доме

Баранец назвал Короткова предателем, облизывающим тарелки американцев в Белом доме
Американские СМИ пророчат новый конфликт между Китаем и Тайванем на фоне коронавируса

Американские СМИ пророчат новый конфликт между Китаем и Тайванем на фоне коронавируса

 Фейки о химатаках ЛНА могут быть попыткой ПНС прикрыть боевые потери

Фейки о химатаках ЛНА могут быть попыткой ПНС прикрыть боевые потери
Собянин высказался против введения войск в Москве из-за COVID-19

Собянин высказался против введения войск в Москве из-за COVID-19

 Facebook может собирать личные данные о перемещениях россиян под прикрытием пандемии

Facebook может собирать личные данные о перемещениях россиян под прикрытием пандемии
Соболь использовала малолетнюю дочь, чтобы уйти от наказания за провокации на митингах

Соболь использовала малолетнюю дочь, чтобы уйти от наказания за провокации на митингах

 Баранец назвал Короткова предателем, облизывающим тарелки американцев в Белом доме

Баранец назвал Короткова предателем, облизывающим тарелки американцев в Белом доме
Американские СМИ пророчат новый конфликт между Китаем и Тайванем на фоне коронавируса

Американские СМИ пророчат новый конфликт между Китаем и Тайванем на фоне коронавируса

 Фейки о химатаках ЛНА могут быть попыткой ПНС прикрыть боевые потери

Фейки о химатаках ЛНА могут быть попыткой ПНС прикрыть боевые потери
18:24   23 Апреля 2020
Общество

Собянин: Москва еще не прошла половину пути к победе над COVID-19

Собянин: Москва еще не прошла половину пути к победе над COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продолжить борьбу с пандемией коронавируса. Власти рассказали о сложном пути к победе над COVID-19.

Сергей Семенович Собянин сказал, что мы еще не прошли половину пути к победе над коронавирусной инфекцией COVID-19. Мэр города упомянул о необходимости бороться еще несколько недель.

Власти Москвы объявили о ведении всеобщего режима самоизоляции на территории города до 30 апреля 2020 года. Правительство рекомендует жителям соблюдать режим, носить маску и чаще мыть руки.

Ранее Собянин поведал, что столица еще не вышла на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мэр Москвы сообщил, что город по-прежнему не на пике, но находится на полпути в этом направлении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#москва #собянин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...