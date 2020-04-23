Собянин: Москва еще не прошла половину пути к победе над COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продолжить борьбу с пандемией коронавируса. Власти рассказали о сложном пути к победе над COVID-19.

Сергей Семенович Собянин сказал, что мы еще не прошли половину пути к победе над коронавирусной инфекцией COVID-19. Мэр города упомянул о необходимости бороться еще несколько недель.

Власти Москвы объявили о ведении всеобщего режима самоизоляции на территории города до 30 апреля 2020 года. Правительство рекомендует жителям соблюдать режим, носить маску и чаще мыть руки.

Ранее Собянин поведал, что столица еще не вышла на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мэр Москвы сообщил, что город по-прежнему не на пике, но находится на полпути в этом направлении.