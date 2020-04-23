Собянин: Москва еще несколько недель будет бороться с коронавирусом

Ограничения, введенные в Москве, достаточны для борьбы с распространением коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-24». При этом он считает, что меры нужно «донастраивать», но в точечном порядке.

Что касается прогнозов, то Сергей Собянин считает, что пик заболеваемости - впереди.

«Я, к сожалению, не могу сказать, что мы вышли на плато — Москва еще несколько недель будет бороться с коронавирусом. Мы середину пути даже не прошли», - сказал мэр.

Он добавил, что власти столицы не планируют привлекать войска к борьбе с эпидемией.

По данным на 23 апреля, в Москве - 33940 заболевших, скончались 288 человек.