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18:30   23 Апреля 2020
Россия

Собянин: Москва еще несколько недель будет бороться с коронавирусом

Собянин: Москва еще несколько недель будет бороться с коронавирусом

Ограничения, введенные в Москве, достаточны для борьбы с распространением коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-24». При этом он считает, что меры нужно «донастраивать», но в точечном порядке.

Что касается  прогнозов, то Сергей Собянин считает, что пик заболеваемости  - впереди.

«Я, к сожалению, не могу сказать, что мы вышли на плато — Москва еще несколько недель будет бороться с коронавирусом. Мы середину пути даже не прошли», - сказал мэр.

Он добавил, что власти столицы не планируют привлекать войска к борьбе с эпидемией. 

По данным на 23 апреля, в Москве - 33940 заболевших, скончались 288 человек.

 

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Автор: Мария Владимирова
#москва #собянин #общество

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