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18:23   23 Апреля 2020
Россия

Собянин не планирует ужесточать меры по борьбе с коронавирусом

Собянин не планирует ужесточать меры по борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал режим самоизоляции оптимальным. 

«В Москве оптимальный режим самоизоляции, не хотим более вводить жёстких мер в связи с коронавирусом», — заявил глава города.

Собянин добавил, что введенных мер вполне достаточно, ведь «мы не хотим сценария, как в других странах, с введением войск».

Режим самоизоляции для всех москвичей независимо от возраста действует с 30 марта и продлится до 1 мая 2020 года. В городе действует «умная система» с цифровыми пропусками. Покидать дом можно для поездок на работу, выгула собак (не более ста метров от дома), для похода в ближайший магазин или же для получения жизненно важной медицинской помощи.

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Автор: Лев Собакин
#москва #самоизоляция #коронавирус

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