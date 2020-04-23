Мэр Москвы Сергей Собянин назвал режим самоизоляции оптимальным.

«В Москве оптимальный режим самоизоляции, не хотим более вводить жёстких мер в связи с коронавирусом», — заявил глава города.

Собянин добавил, что введенных мер вполне достаточно, ведь «мы не хотим сценария, как в других странах, с введением войск».

Режим самоизоляции для всех москвичей независимо от возраста действует с 30 марта и продлится до 1 мая 2020 года. В городе действует «умная система» с цифровыми пропусками. Покидать дом можно для поездок на работу, выгула собак (не более ста метров от дома), для похода в ближайший магазин или же для получения жизненно важной медицинской помощи.