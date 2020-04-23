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 Фейки о химатаках ЛНА могут быть попыткой ПНС прикрыть боевые потери

Фейки о химатаках ЛНА могут быть попыткой ПНС прикрыть боевые потери
18:10   23 Апреля 2020
Политика

Официальный представитель ЛНА опроверг заявления ПНС о химическом оружии

Официальный представитель ЛНА опроверг заявления ПНС о химическом оружии

Слухи об использовании химического оружия бойцами ЛНА Халифы Хафтара с подачи террористического ПНС Ливии распространяют турецкие СМИ. Официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари призвал международное сообщество пресечь эту клеветническую кампанию.

Фейк о химической атаке на Триполи со стороны ЛНА, сфабрикованный министром внутренних дел ПНС Ливии Фатхи Башагой, дружно распространили турецкие СМИ. В ЛНА опасаются возможных последствий этой информационной войны. Спикер ЛНА Ахмад Мисмари, чьи слова передает Федеральное агентство новостей, обратился к ООН с призывом внимательнее следить за тем, что происходит в Ливии, и выразил готовность руководства ЛНА к сотрудничеству с международным сообществом. ФАН также отмечает, что турецкие СМИ распространяют фейки о том, что на стороне ЛНА воюет российская ЧВК "Вагнера", хотя никаких доказательств, как обычно, не приводят.

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Автор: Борис Нестеров
#ливия #фейк #пнс

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