Слухи об использовании химического оружия бойцами ЛНА Халифы Хафтара с подачи террористического ПНС Ливии распространяют турецкие СМИ. Официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари призвал международное сообщество пресечь эту клеветническую кампанию.

Фейк о химической атаке на Триполи со стороны ЛНА, сфабрикованный министром внутренних дел ПНС Ливии Фатхи Башагой, дружно распространили турецкие СМИ. В ЛНА опасаются возможных последствий этой информационной войны. Спикер ЛНА Ахмад Мисмари, чьи слова передает Федеральное агентство новостей, обратился к ООН с призывом внимательнее следить за тем, что происходит в Ливии, и выразил готовность руководства ЛНА к сотрудничеству с международным сообществом. ФАН также отмечает, что турецкие СМИ распространяют фейки о том, что на стороне ЛНА воюет российская ЧВК "Вагнера", хотя никаких доказательств, как обычно, не приводят.