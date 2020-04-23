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18:04   23 Апреля 2020
Общество

Руководство Фонда Немцова игнорирует собственные правила ради ФБК

Руководство Фонда Немцова игнорирует собственные правила ради ФБК

Руководство Фонда Бориса Немцова нарушили официальный регламент с целью помочь сотрудникам ФБК получить премию в 10 тысяч евро.

На сайте "Новой газеты" опубликовали список претендентов на получение ежегодной премии от "Фонда Бориса Немцова за справедливость". Грубейшее нарушение правил руководством организации и отсутствие в перечне отдельных "оппозиционных" деятелей вызвало негодование у либеральной общественности, сообщают журналисты Федерального агентства новостей.

В соответствии с правилами побороться за премию, сумма которой составляет 10 тысяч евро, могут только три физических лица от одной организации. Однако в списке кандидатов представлены четыре представителя "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом России), а именно Алексей Навальный, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и Любовь Соболь.

Руководство фонда Немцова грубо нарушило регламент, чтобы поддержать сотрудников ФБК. Структура Навального крайне выгодна для организации, поскольку ведет необходимую "антикоррупционную", пусть и основанную на фейках деятельность. Это в дальнейшем помогает получать неплохой заработок от богатых спонсоров за рубежом.

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Автор: Руслан Неглинный
#навальный #фбк #борис немцов

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