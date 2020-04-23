Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собянин высказался против введения войск в Москве из-за COVID-19

Собянин высказался против введения войск в Москве из-за COVID-19

 Facebook может собирать личные данные о перемещениях россиян под прикрытием пандемии

Facebook может собирать личные данные о перемещениях россиян под прикрытием пандемии
Соболь использовала малолетнюю дочь, чтобы уйти от наказания за провокации на митингах

Соболь использовала малолетнюю дочь, чтобы уйти от наказания за провокации на митингах

 Баранец назвал Короткова предателем, облизывающим тарелки американцев в Белом доме

Баранец назвал Короткова предателем, облизывающим тарелки американцев в Белом доме
Американские СМИ пророчат новый конфликт между Китаем и Тайванем на фоне коронавируса

Американские СМИ пророчат новый конфликт между Китаем и Тайванем на фоне коронавируса

 Фейки о химатаках ЛНА могут быть попыткой ПНС прикрыть боевые потери

Фейки о химатаках ЛНА могут быть попыткой ПНС прикрыть боевые потери
Собянин высказался против введения войск в Москве из-за COVID-19

Собянин высказался против введения войск в Москве из-за COVID-19

 Facebook может собирать личные данные о перемещениях россиян под прикрытием пандемии

Facebook может собирать личные данные о перемещениях россиян под прикрытием пандемии
Соболь использовала малолетнюю дочь, чтобы уйти от наказания за провокации на митингах

Соболь использовала малолетнюю дочь, чтобы уйти от наказания за провокации на митингах

 Баранец назвал Короткова предателем, облизывающим тарелки американцев в Белом доме

Баранец назвал Короткова предателем, облизывающим тарелки американцев в Белом доме
Американские СМИ пророчат новый конфликт между Китаем и Тайванем на фоне коронавируса

Американские СМИ пророчат новый конфликт между Китаем и Тайванем на фоне коронавируса

 Фейки о химатаках ЛНА могут быть попыткой ПНС прикрыть боевые потери

Фейки о химатаках ЛНА могут быть попыткой ПНС прикрыть боевые потери
17:40   23 Апреля 2020
Весь мир

Фейки о химатаках ЛНА могут быть попыткой ПНС прикрыть боевые потери

Фейки о химатаках ЛНА могут быть попыткой ПНС прикрыть боевые потери

Террористы нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии пытаются отвлечь внимание от боевых потерь посредством распространения фейков об использовании химического оружия Ливийской национальной армией (ЛНА).

Протурецкие боевики, воюющие на стороне нелегитимного ПНС пытаются оправдать свои потери за счет вбросов о "химатаках" ЛНА и якобы нахождении в стране ЧВК "Вагнера". Об этом сообщает ФАН.

За минувшие сутки зафиксировано 12 сбитых турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военными ЛНА. Турция отказывается признавать нестабильное положение своих вооруженных формирований в Ливии и ищет любые способы обусловить действия ПНС в рамках закона.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#ливия #триполи #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...