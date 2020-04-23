Фейки о химатаках ЛНА могут быть попыткой ПНС прикрыть боевые потери

Террористы нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии пытаются отвлечь внимание от боевых потерь посредством распространения фейков об использовании химического оружия Ливийской национальной армией (ЛНА).

Протурецкие боевики, воюющие на стороне нелегитимного ПНС пытаются оправдать свои потери за счет вбросов о "химатаках" ЛНА и якобы нахождении в стране ЧВК "Вагнера". Об этом сообщает ФАН.

За минувшие сутки зафиксировано 12 сбитых турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военными ЛНА. Турция отказывается признавать нестабильное положение своих вооруженных формирований в Ливии и ищет любые способы обусловить действия ПНС в рамках закона.