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17:56   23 Апреля 2020
Россия

Воробьев считает, что ситуация с COVID-19 в мае ухудшится

Воробьев считает, что ситуация с COVID-19 в мае ухудшится

Губернатор московской области Андрей Воробьев 23 апреля собрал главврачей областных больниц на видео-конференции. Он отметил, что следующий месяц может быть более сложным.

«Воробьев — о развитии эпидемии: Следующий месяц нас ждет ещё более сложный период. И этот сложный период мы с вами должны пройти», — сказал Воробьев.

Глава региона также призвал медиков мобилизоваться для активной борьбы с коронавирусом и поддерживать друг друга. Воробьев подчеркнул, что процедура самоизоляции начала давать результат и в Москве и в области. 

«Понятно, что тяжело, что где-то проходят сбои. Но здесь я надеюсь, что каждый главный врач понимает, насколько от него зависит результат», — отметил губернатор.

Он добавил, что в Подмосковье создаются новые инфекционные отделения и ведется поиск необходимого оборудования. К маю введут около восьми тысяч коек, но в связи с быстрым распространением коронавируса Воробьев поручил развернуть еще одиннадцать — двенадцати тысяч коек. Он добавил, что все средства защиты для медиков должны быть на складах, а в случае нехватки попросил своевременно сообщать об этом.

По данным на 23 апреля 2020 года, Москва остается центром заражения в России, где зафиксированы 33 940 случаев заражения, 288 скончались, 2 448 человек выздоровели. В Подмосковье 7 278 зараженных, из них 56 скончались, 186 а выздоровели.

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Автор: Лев Собакин
#москва #эпидемия #подмосковье #коронавирус

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