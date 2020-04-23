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17:20   23 Апреля 2020
Россия

Депутат Лысаков поддержал идею централизации нарушений ПДД

Депутат Лысаков поддержал идею централизации нарушений ПДД

Создаваемый в России единый центр автофиксации нарушений ПДД должен быть в руках МВД, а не Минтранса или «гражданских», считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. В комментарии телеканалу «360» он поддержал инновацию, но с оговорками.

«Если и делать единый центр, то только под патронажем МВД, то есть людей, которые давали присягу и имеют погоны», — подчеркнул парламентарий.

В помощь ведомству при необходимости могут подключится ФСБ и ФСО, предложил он. Тогда система станет частью безопасного города и оптимизирует «многие процессы». К тому же, Лысаков указал, что ГИБДД справляется с управлением комплексов фиксации. 

Депутат Лысаков поддержал идею централизации нарушений ПДД

По его мнению, нельзя отдавать единый центр в управление какой-то «непонятной» компании, «которая хочет получить себе все финансовые потоки».

«Это [сведения о нарушениях в системе] закрытая информация, персональные данные», — пояснил депутат.

Ранее «Политика Сегодня» писала, что новый центр автофиксации централизует данные о дорожных нарушениях по всей России.

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Автор: Анна Манц
#нарушения #пдд #лысаков

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