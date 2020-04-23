Литовкин рассказал о преимуществах российского «Бумеранга»

Платформа «Бумеранг» может нести на себе целое отделение мотострелков и при этом проходить по любому бездорожью или даже плавать. А также на ней можно разместить разное вооружение.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя сообщение гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева о начале экспорта новейшей унифицированной боевой платформы «Бумеранг».

«Боевая платформа разработана по заданию Минобороны России, что уже говорит о ее высочайших боевых и эксплуатационных возможностях, отвечающих современным и перспективным требованиям ведения боевых действий, — заявил Михеев. — Уникальность платформы заключается в возможности создавать на ее базе машины самого широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием».

Также Михеев отметил, что начало продвижения «Бумеранга» на зарубежных рынках стало прекрасной новостью для Рособоронэскпорта и партнеров компании. Интерес к боевой платформе уже проявляют в Африке, в странах СНГ, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Объем экспорта, по его оценке, может составить миллиард долларов.

«Бумеранг» представляет из себя амфибийную боевую машину с колесной формулой 8х8, которая может быть использована как для решения многих боевых задач, так и в мирное время, например, для помощи населению в случае катастроф или стихийных бедствий.

По словам Виктора Литовкина платформа «Бумеранг» хороша своей высокой скоростью и проходимостью, которые обеспечивает мощный двигатель в 750 лошадиных сил.

«Чем хорош «Бумеранг»: его платформа может проходить по любому бездорожью, может плавать и может нести на себе целое отделение мотострелков», — отметил он.

При этом он добавил, что на платформе в виде боевого блока может быть размещено различное вооружение – скорострельная 57-миллиметровая или 30-миллиметровая пушка, которую можно дополнить системами управления огнем или даже системой выносного управления боевым блоком.

«То есть экипаж может находиться в одном окопе, сам «Бумеранг» – в другом, и по планшету можно управлять огнем, не подвергая свою жизнь опасности. Такие возможности у «Бумеранга» есть», — объяснил эксперт.

При этом, как добавил Литовкин, броня «Бумеранга» способна выдержать попадание 30-миллиметрового снаряда.

Приобрести у России эту боевую платформу, по мнению эксперта, могут захотеть Китай, Индия, Египет, Алжир и Объединенные Арабские Эмираты.