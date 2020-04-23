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Перенджиев: у фейков о применении химоружия в Сирии и в Ливии может быть один заказчик

Перенджиев: у фейков о применении химоружия в Сирии и в Ливии может быть один заказчик

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16:36   23 Апреля 2020
Весь мир

Перенджиев: у фейков о применении химоружия в Сирии и в Ливии может быть один заказчик

Перенджиев: у фейков о применении химоружия в Сирии и в Ливии может быть один заказчик

Вброс о якобы химатаке Ливийской национальной армии (ЛНА) был заказан хозяевами террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, считает доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Глава так называемого "Министерства внутренних дел" ПНС Ливии Фатхи Башага попытался приписать армии Хафтара, а также ЧВК "Вагнера" якобы применение химоружия против боевиков преступного режима Файеза Сарраджа, не предоставив никаких доказательств, пишет ФАН. Турецкие, а затем и прочие антироссийские СМИ, тут же подхватили это заявление, не смутившись отсутствием подробностей, логики и подтверждений.

Похожий сценарий был разыгран Западом в Сирии при помощи псевдогуманитарной организации "Белые каски" и инсценировки "последствий" химатаки, якобы проведенной Дамаском. Перенджиев заявил, что заказчики у подобных вбросов одни и те же.

"Информационно-пропагандистская машина не меняет своих методов и все время действует по одним лекалам", — заявил Александр Перенджиев.

Доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" добавил, что, в отличие от Сирии, где химоружие действительно когда-то было, в Ливии оно никогда не производилось, поэтому фейк ПНС Ливии выглядит особенно нелепым.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #ливия #фейк #химатака #лна #пнс

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