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Банк России допустил новый отток вкладов граждан из-за режима самоизоляции

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16:32   23 Апреля 2020
Экономика

Банк России допустил новый отток вкладов граждан из-за режима самоизоляции

Банк России допустил новый отток вкладов граждан из-за режима самоизоляции

Центробанк РФ не исключил возможного оттока вкладов российских граждан из-за режима самоизоляции. Соответствующий прогноз представлен в новом обзоре регулятора.

Аналитики Банка России считают: такая тенденция вызвана тем, что часть россиян вынуждена тратить свои накопления, находясь дома без возможности заработка. По итогам марта текущего года общий объем вкладов населения снизился на 315 млрд рублей. При этом отток денежных средств зафиксирован в первую очередь в крупных кредитно-финансовых организациях.

В среднесрочной перспективе произойдет также рост просрочки по кредитам из-за непростой экономической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

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Автор: Василий Пименов
#россия #цб рф #коронавирус

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