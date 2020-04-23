Мисмари: турецкие офицеры активно участвуют в боях, командуя террористами ПНС

Более 17 тысяч сирийских наемников, завербованных Анкарой, сражаются на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, заявил представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари.

Вооруженные столкновения с ПНС продолжаются, линия фронта сейчас растянулась от Аль-Вишки до тунисской границы и от Аль-Джувры до Гаранья, передает Федеральное агентство новостей его слова. ЛНА удерживает контроль над районами севернее Мисураты, периодически там происходят обстрелы. После провалившегося наступления на Тархуну, которая обернулась для ПНС большими потерями техники и людей, боевики пытаются мобилизоваться в Мсаллате, Кастельверде и на юге Злитен. Террористы напали на авиабазу Аль-Ватыя, но их атаку успешно отразили.

За прошедшие сутки ЛНА уничтожила три БПЛА террористов. Офицеры из Турции активно участвуют в столкновениях на стороне боевиков ПНС, рассказал Мисмари. По его словам, глава триполитанского "правительства" Файез Саррадж превратился в марионетку запрещенной в РФ террористической организации "Братья-мусульмане".

Мисмари сообщил о взятии в плен двух известных террористов из Египта — участников массовых убийств в САР Мухаммада ас-Сайеда и Абд аль-Маджида Абд аль-Бари. Турция перебросила в Ливию около 17 тысяч наемников, но мировое сообщество до сих пор игнорирует происходящее. В минувший вторник на север Сирии переправили больше полусотни тел убитых боевиков. Представитель ЛНА добавил, что армия Халифы Хафтара продолжает бороться с терроризмом.

Мисмари призвал игнорировать подстрекательства к нарушению режима самоизоляции, введенного в Ливии для борьбы с коронавирусом. Такие призывы расцениваются как угроза нацбезопасности и против их распространителей примут меры, заключил он.

ПНС без единого доказательства ранее делало абсурдные высказывания о ЧВК "Вагнера", заявляя, что она якобы оказывала помощь Ливийской национальноцй армии. Официальный представитель ЛНА неоднократно опровергал участие российской ЧВК в борьбе с террористами так называемого Правительства национального согласия.