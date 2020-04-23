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16:23   23 Апреля 2020
Общество

Депутат Марченко раскритиковал организаторов митингов во время пандемии

Депутат Марченко раскритиковал организаторов митингов во время пандемии

Депутат ГД Евгений Марченко негативно высказался в адрес тех, кто во время пандемии организовывает массовые митинги, об этом пишет издание "Слово и Дело".

По словам парламентария, сейчас не самое подходящее время для того, чтобы собираться. Это, подчеркнул Марченко, прежде всего опасно для самих собирающихся, потому что они могут перезаражать друг друга коронавирусом. Кроме того, депутат пояснил, что митинги оттягивают средства из государственного бюджета, потому что являются незаконными и привлекают к себе большое количество полицейских.

"Сейчас не время для того, чтобы нам тратить силы и средства на эти незаконные митинги", — рассказал Марченко.

Такие акции претят всем тем советам, которые гражданам в период пандемии дают врачи и вирусологи. На подобных мероприятиях не соблюдается необходимая дистанция и не соблюдаются меры предосторожности. Такие митинги, по словам Марченко, могут стать очагом для новых заражений. Депутат призвал не поддаваться на призывы провокатором и переждать период эпидемии, сидя дома.

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Автор: Василий Пименов
#митинг #марченко #коронавирус

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