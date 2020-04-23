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 Представитель ВОЗ назвала обнадеживающей ситуацию с COVID-19 в Москве

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16:22   23 Апреля 2020
Россия

Путин призвал банки помочь экономике и россиянам во время пандемии

Путин призвал банки помочь экономике и россиянам во время пандемии

Кредитные организации должны оказывать своевременную помощь гражданам. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что населению требуется конкретная помощь, а не абстрактные обещания. По данному вопросу он высказался на совещании по поводу реализации запланированных мер поддержки экономики в банковской сфере.

Все меры должны быть отработаны так, чтобы помощь пришла вовремя. Путин планирует обсудить с представителями банков меры поддержки населения и экономики страны, а также усилия кабмина и региональных властей в этом направлении.

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Автор: Василий Пименов
#путин #экономика #банки

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