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15:51   23 Апреля 2020
Общество

Дома престарелых и интернаты могут закрыть на обсервацию

Дома престарелых и интернаты могут закрыть на обсервацию

В российских интернатах и домах престарелых важно ввести полный карантин, заявили в министерстве труда и соцзащиты.

Причиной такой инициативы стало распространение коронавируса в 16 подобных учреждениях. Почти 500 людей заразились инфекцией, следует из официальных данных. Согласно инициативе Минтруда, сотрудники интернатов и домов престарелых также должны остаться на обсервации в зданиях.

В России зафиксировано 62 773 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки было выявлено еще 4774 случая. Последнюю информацию об эпидемиологической ситуации в стране можно получить на официальном сайте стопкоронавирус.рф

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Автор: Яна Либерман
#дом престарелых #минтруд #коронавирус

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