В российских интернатах и домах престарелых важно ввести полный карантин, заявили в министерстве труда и соцзащиты.

Причиной такой инициативы стало распространение коронавируса в 16 подобных учреждениях. Почти 500 людей заразились инфекцией, следует из официальных данных. Согласно инициативе Минтруда, сотрудники интернатов и домов престарелых также должны остаться на обсервации в зданиях.

В России зафиксировано 62 773 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки было выявлено еще 4774 случая. Последнюю информацию об эпидемиологической ситуации в стране можно получить на официальном сайте стопкоронавирус.рф.