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18:11   23 Апреля 2020
Весь мир

Американские СМИ пророчат новый конфликт между Китаем и Тайванем на фоне коронавируса

Американские СМИ пророчат новый конфликт между Китаем и Тайванем на фоне коронавируса

Аналитики издания The New York Times пришли к выводу, что Тайвань использует пандемию нового коронавируса для того, чтобы стать более независимым от Китая, который считает автономию своей территорией.

Тайвань активно помогает Европе и США: отправляет маски и медицинскую технику. Политики ряда стран высоко оценили пожертвования Тайваня в размере более 10 миллионов масок. Некоторые знаменитости, например, Билл Гейтс и Барбара Стрейзанд, и вовсе называют действия Тайваня «образцом в борьбе с новым коронавирусом».

«Мы видим, что это хорошая возможность для нас, чтобы люди знали, что Тайвань является отличным гражданином мира», - сказал на этой неделе вице-президент Тайваня Чэнь Цзянь-жэнь в интервью в Тайбэе.

Помощь Тайваня миру не нравится Китаю. Пекин, как пишет The New York Times, увидел в ней желание Тайбэя «добиться независимости под предлогом пандемии».

Американские журналисты уверены, что Китай начал поставлять другим странам маски, аппараты ИВЛ, чтобы отвлечь внимание мировых лидеров от того, как правительство КНР якобы скрывало первые очаги заражения COVID-19. Но здесь встречает помехи со стороны Тайваня, который является крупным производителем масок и другого больничного оборудования. При этом, его помощь на Западе ценят выше, как пишет  The New York Times. К примеру, во вторник министр иностранных дел Литвы оценил пожертвования Тайваня как «настоящий акт солидарности».

При этом американские аналитики признают, что «независимость» от Пекина может сильно ударить по экономике острова - Китай может жестко ограничить торговлю.

«Политически мы хотим держаться на расстоянии. Но с экономической точки зрения это очень сложно », - сказал Алекс Чианг, профессор дипломатии в Национальном университете Чэнчи в Тайбэе. После окончания кризиса из-за коронавируса нам все еще нужно ехать в Китай и сотрудничать с китайскими бизнесменами, чтобы начать восстановление экономики».

Аналитики с материка утверждают, что попытки Тайваня самоутвердиться усугубят напряженность между Китаем и США.

«Это усилит конфликты или даже конфронтацию между Китаем и США», - сказал Чжан Вэньшэн, заместитель декана Тайваньского исследовательского института в университете Сямынь в восточном Китае.

К продвижению имиджа Тайваня на международной арене присоединились сами жители острова: тайванцы помогают распространять хэштег #TaiwanCanHelp и организовывают краудфандинговые кампании для покупки рекламы в западных новостных агентствах, освещающей успехи Тайваня.

По данным на 22 апреля, на Тайване с населением в 23 миллиона человек зарегистрировано 426 случаев заболевания COVID-19 (при этом зарегистрировано шесть смертей от вируса).

Как кризис из-за нового коронавируса прибавляет независимости Тайваню от Китая

Справка:

Китайская Народная Республика считает автономию Тайвань своей территорией. Тогда как Тайвань позиционирует себя, как отдельное независимое государство, его признают 23 страны (Сальвадор, Гаити, Парагвай, Гондурас и другие небольшие государства). Китай и Тайвань с 1980-х годов поддерживают тесные торгово-экономические связи. Хотя политические отношения периодически ухудшаются. Военную помощь Тайваню активно оказывают США — в прошлом году Вашингтон поставил военную технику на сумму более двух миллиардов долларов.  принял решение о поставках военной техники на

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Автор: Елизавета Антонова
#китай #тайвань #весь мир #пандемия #коронавирус

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