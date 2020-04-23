Боевики ПНС используют ситуацию с коронавирусом для дестабилизации обстановки в Ливии

Ситуацию с распространением коронавируса боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии пытаются использовать для привлечения к себе внимания. Такого мнения придерживается востоковед Михаил Рощин. Его слова приведены в материале издания "Взгляд".

Он отметил, что противоречия между главарем ПНС Файезом Сарраджем и главой Ливийской национальной армии Халифом Хафтаром не удалось решить мирным путем. Ситуацию, когда весь мир занят борьбой с коронавирусом, ПНС использует для привлечения внимания к себе.

Рощин подчеркнул, что ПНС во главе с Сарраджем представляет интересы малой части Ливии, а правительство в Тобруке и Хафтар отстаивают интересы большей части населения этой страны. Из-за этого Саррадж пытается оправдать свое положение вбросами о "помощи" ЧВК "Вагнера" силам Хафтара.

Следует отметить, что коронавирус попал в Ливию вместе с сирийскими наемниками, которых сюда перебрасывает Турция. Руководство ПНС Ливии не только не занимается борьбой с распространением инфекции, но и преднамеренно ухудшает обстановку в системе здравоохранения. Глава так называемого МВД ПНС Ливии Фатхи Башага приказал размещать зараженных людей не в больницах, а в тюрьмах вместе с противниками режима. Медучреждения используются для лечения раненых боевиков.