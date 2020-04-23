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15:15   23 Апреля 2020
Политика

Представитель ВОЗ назвала обнадеживающей ситуацию с COVID-19 в Москве

Представитель ВОЗ назвала обнадеживающей ситуацию с COVID-19 в Москве

Меры для борьбы с коронавирусом, принятые российскими властями, показали свою эффективность. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

По ее словам, в Москве и в целом по РФ наблюдается тенденция к снижению числа зараженных коронавирусом начиная с 20 апреля. Вуйнович подчеркнула, что это обнадеживает. 

"Пока можно сказать, что применяемые ограничительные меры работают и система в целом справляется с эпидемией в стране", — сказала она. 

Однако в ряде регионов еще не наблюдается положительной динамики. Так, в Мурманской области прирост новых заболевших за несколько дней вырос с 10 до 19%. 

Вуйнович призвала убедиться в том, что позитивные изменения происходят по всей стране на протяжении долгого времени — только тогда можно с уверенностью говорить о прохождении пика заболеваемости. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#воз #коронавирус

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