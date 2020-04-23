Карта распространения коронавируса в Ростовской области появилась в Сети

Оперштаб по борьбе с эпидемией в Ростовской области составил специальную карту для предоставления населению последней информации о распространении коронавирусной инфекции.

По информации сотрудников оперативного штаба, на 23 апреля был выявлен 71 случай заражения коронавирусной инфекцией. В области обнаружены 469 зараженных инфекцией. Больше всего заражений вирусом было зарегистрировано на территории городов Батайска, Донецка (бывшая Гундоровка) и Ростова-на-Дону.

Накануне в Ростове были зарегистрированы новые случаи заболевания COVID-19. За минувшие сутки там выявлен 21 новый случай заболевания. Всего под наблюдением медиков находятся более 3 тысяч человек на территории Ростовской области.

Последняя информация о ситуации с COVID-19 в России и в мире представлена на портале стопкоронавирус.рф и обновляется ежедневно.