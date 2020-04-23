Карта распространения коронавируса в Ростовской области появилась в Сети

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дома престарелых и интернаты в России могут закрыть на обсервацию по рекомендации Минтруд

Дома престарелых и интернаты в России могут закрыть на обсервацию по рекомендации Минтруд

 Пикин считает, что ситуация на рынке нефти может измениться только при двух условиях

Пикин считает, что ситуация на рынке нефти может измениться только при двух условиях
Представитель ВОЗ назвала обнадеживающей ситуацию с COVID-19 в Москве

Представитель ВОЗ назвала обнадеживающей ситуацию с COVID-19 в Москве

 Олейник рассказал о «втором этапе уничтожения людей» на Украине

Олейник рассказал о «втором этапе уничтожения людей» на Украине
Боевики ПНС используют ситуацию с коронавирусом для дестабилизации обстановки в Ливии

Боевики ПНС используют ситуацию с коронавирусом для дестабилизации обстановки в Ливии

 Ситуация в САР: удар по САА в Алеппо, курды угодили в засаду в Дейр-эз-Зоре

Ситуация в САР: удар по САА в Алеппо, курды угодили в засаду в Дейр-эз-Зоре
Дома престарелых и интернаты в России могут закрыть на обсервацию по рекомендации Минтруд

Дома престарелых и интернаты в России могут закрыть на обсервацию по рекомендации Минтруд

 Пикин считает, что ситуация на рынке нефти может измениться только при двух условиях

Пикин считает, что ситуация на рынке нефти может измениться только при двух условиях
Представитель ВОЗ назвала обнадеживающей ситуацию с COVID-19 в Москве

Представитель ВОЗ назвала обнадеживающей ситуацию с COVID-19 в Москве

 Олейник рассказал о «втором этапе уничтожения людей» на Украине

Олейник рассказал о «втором этапе уничтожения людей» на Украине
Боевики ПНС используют ситуацию с коронавирусом для дестабилизации обстановки в Ливии

Боевики ПНС используют ситуацию с коронавирусом для дестабилизации обстановки в Ливии

 Ситуация в САР: удар по САА в Алеппо, курды угодили в засаду в Дейр-эз-Зоре

Ситуация в САР: удар по САА в Алеппо, курды угодили в засаду в Дейр-эз-Зоре
15:03   23 Апреля 2020
Общество

Карта распространения коронавируса в Ростовской области появилась в Сети

Карта распространения коронавируса в Ростовской области появилась в Сети

Оперштаб по борьбе с эпидемией в Ростовской области составил специальную карту для предоставления населению последней информации о распространении коронавирусной инфекции.

По информации сотрудников оперативного штаба, на 23 апреля был выявлен 71 случай заражения коронавирусной инфекцией. В области обнаружены 469 зараженных инфекцией. Больше всего заражений вирусом было зарегистрировано на территории городов Батайска, Донецка (бывшая Гундоровка) и Ростова-на-Дону.

Накануне в Ростове были зарегистрированы новые случаи заболевания COVID-19. За минувшие сутки там выявлен 21 новый случай заболевания. Всего под наблюдением медиков находятся более 3 тысяч человек на территории Ростовской области.

Последняя информация о ситуации с COVID-19 в России и в мире представлена на портале стопкоронавирус.рф и обновляется ежедневно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #ростовская область #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...