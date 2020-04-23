Горбачев нашел виновных в срыве перестройки

Перестройку сорвали работа Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР и действия тех, кто хотел развалить Союз. Таким мнением поделился экс-президент СССР Михаил Горбачев.

"Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну", — приводит его слова РИА Новости.

Горбачев подчеркнул, что этот факт не перечеркивает значение перестройки.

23 апреля исполнилось 35 лет со дня апрельского пленума ЦК КПСС, именно эту дату считают началом перестройки. В 1991 году несогласные с политикой Горбачева, которого часто называли "отцом перестройки", деятели организовали августовский путч, когда десятки танков вплотную приблизилась к Дому Верховного совета и правительства РСФСР. Это событие было квалифицировано как попытка госпереворота.

До этого экс-президент СССР выражал уверенность, что россияне благодарны ему за работу на посту главы государства.