Путин заявил, что банкиры обязаны минимизировать вред экономике из-за COVID-19

Общая задача государства и банков — минимизировать негативное влияние от коронавирусной инфекции на экономику России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Открывая совещание с банкирами, глава государства поставил задачу, которая заключается в минимизации последствий коронавируса в экономической сфере. Путин отметил, что россияне должны вовремя получить помощь. Он также заявил, что не нужно давать обещаний, которые ни на что не влияют.