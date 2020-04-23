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 Карта распространения коронавируса в Ростовской области появилась в Сети

Карта распространения коронавируса в Ростовской области появилась в Сети
Представитель ВОЗ назвала обнадеживающей ситуацию с COVID-19 в Москве

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 Олейник рассказал о «втором этапе уничтожения людей» на Украине

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Боевики ПНС используют ситуацию с коронавирусом для дестабилизации обстановки в Ливии

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 Ситуация в САР: удар по САА в Алеппо, курды угодили в засаду в Дейр-эз-Зоре

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14:24   23 Апреля 2020
Экономика

Путин заявил, что банкиры обязаны минимизировать вред экономике из-за COVID-19

Путин заявил, что банкиры обязаны минимизировать вред экономике из-за COVID-19

Общая задача государства и банков — минимизировать негативное влияние от коронавирусной инфекции на экономику России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Открывая совещание с банкирами, глава государства поставил задачу, которая заключается в минимизации последствий коронавируса в экономической сфере. Путин отметил, что россияне должны вовремя получить помощь. Он также заявил, что не нужно давать обещаний, которые ни на что не влияют. 

"Хочу услышать, как решаются проблемы у граждан", — заявил глава государства. 

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Автор: Василий Пименов
#путин #экономика #банки

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