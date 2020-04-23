Путин заявил, что банкиры обязаны минимизировать вред экономике из-за COVID-19
Общая задача государства и банков — минимизировать негативное влияние от коронавирусной инфекции на экономику России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Открывая совещание с банкирами, глава государства поставил задачу, которая заключается в минимизации последствий коронавируса в экономической сфере. Путин отметил, что россияне должны вовремя получить помощь. Он также заявил, что не нужно давать обещаний, которые ни на что не влияют.
"Хочу услышать, как решаются проблемы у граждан", — заявил глава государства.