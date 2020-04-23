Песков заявил, что Кремль не вмешивается в редакционную политику СМИ

Кремль заинтересован в наличии качественных изданий, но не вмешивается в редакционную политику СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать ситуацию о том, что исполняющий обязанности главреда газеты "Ведомости" Андрей Шмаров якобы получил наставления из Кремля об "игнорировании" некоторых тем. Песков ответил, что не знает, от кого Шмаров мог получить подобные советы, но Кремль не вмешивается в редакционную политику СМИ.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что в Кремле "заинтересованы в классных и талантливых СМИ", но вторгаться в их поле деятельности или вмешиваться в политику изданий не намерены.