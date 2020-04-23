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14:04   23 Апреля 2020
Общество

Пик COVID-19 в Москве прогнозируется на майские праздники

Пик COVID-19 в Москве прогнозируется на майские праздники

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве, скорее всего, придется на майские праздники, заявил главный врач медицинского центра "Лидер медицины", инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

Тимаков объяснил, что в Москве случаи заражения выявились раньше, чем в регионах, поэтому и пик заболеваемости придет быстрее. Согласно его прогнозу, эпидемия закончится к концу лета, а эпидемиологическая ситуация станет стабильнее уже в конце мая.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией. Случаи заражения выявлены более чем в 180 странах мира. В связи с пандемией коронавируса российскими властями предпринимаются различные меры по защите здоровья граждан.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #прогноз #коронавирус

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