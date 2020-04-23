Ситуация в САР: удар по САА в Алеппо, курды угодили в засаду в Дейр-эз-Зоре

Боевики на северо-западе Сирии возобновили атаки по позициям правительственных войск, провоцируя ответные удары.

Бандформирования на северо-западе Сирийской Арабской Республики (САР) стремятся дестабилизировать ситуацию в провинции Алеппо. Подтверждение этому можно найти в материале Федерального агентства новостей, в котором со ссылкой на арабские источники было рассказано об ударе джихадистов по позициям Сирийской арабской армии (САА) в провинции Алеппо. Сообщается, что террористы обстреляли бойцов САА и членов местного ополчения, позиции которых расположены на западе провинции. В ответ на это правительственные силы ответили на провокации ударами по огневым точкам джихадитов, расположенным в окрестностях населенного пункта Кафр-Таль.

Помимо этого, в городе Африн, находящемся под контролем протурецких вооруженных формирований, в одном из зданий был обнаружен труп пожилой женщины со следами насильственной смерти. Источником указывается на возможную причастность к смерти женщины боевиков, отряды которых уже были замечены в попытках заполучить жилища местных жителей с целью их перепродажи.

Также сообщается об очередной атаке группы неизвестных вооруженных людей на патруль «Демократических сил Сирии» (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается, что курды угодили в засаду юго-восточнее города Дейр-эз-Зор, в окрестностях населенного пункта города Дарнидж. Предположительно, в налете на силы SDF могли принимать участие террористы спящих ячеек, запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ). До этого джихадисты ИГ взяли на себя ответственность за подрыв транспортного средства курдских незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Аль-Бусейра.

Ранее подразделения САА и террористы обменялись ударами на юге провинции Идлиб.