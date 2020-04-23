Олейник рассказал о «втором этапе уничтожения людей» на Украине

Украинский Минздрав предупредил, что страна может остаться без врачей из-за новой медицинской реформы. Ее суть в том, чтобы сконцентрировать все деньги в Киеве. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал украинский политик Владимир Олейник.

Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сделал заявление, что преподаватели медицинских вузов больше не смогут лечить пациентов из-за второго этапа медицинской реформы, а страна может в ближайшем будущем остаться без врачей.

Второй этап реформы начался на Украине 1 апреля, изменения коснутся поликлиник и больниц на всей территории страны. По словам Степанова, в стране более десяти тысяч сотрудников медицинских вузов работают в учреждениях здравоохранения и оказывают медпомощь, в том числе доценты и профессора. Однако с 1 апреля большинству их них доступ к пациентам был закрыт.

Первый этап реформы начался сразу после обновления кабмина в августе 2019 года. Новый Минздрав сместил финансирование с медучреждений на конкретные услуги и создал онлайн-ресурс «Доступные лекарства», который помогает отыскать аптеки в радиусе семи километров от больниц.

«В чем суть этой реформы – урезать все, сконцентрировать деньги не на местах, а в Киеве. Так легче деребанить. Они заказывают лекарства в больших фармкомпаниях – платят в начале года, а получают лекарства в конце года или с небольшими сроками годности. Это означает, что им готовы эти лекарства за копейки продать. Так в Киеве обогащают себя. Теперь начал действовать второй этап реформы, а по сути – второй этап уничтожения людей», — считает Олейник.

Политик добавил, что в стране серьезная беда. Закрываются больницы, туберкулезные диспансеры, психиатрические центры и другие учреждения, их перестают финансировать, рассказал Олейник. Происходящее в стране он сравнил с геноцидом и подчеркнул, что «чем больше умрет людей, тем для властей лучше».