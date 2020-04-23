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13:45   23 Апреля 2020
Общество

МВД России временно прекратило депортацию иностранцев

МВД России временно прекратило депортацию иностранцев

Сотрудники МВД временно не станут отправлять из страны иностранных граждан и аннулировать их документы на фоне пандемии COVID-19.

Решение принято из-за сложившейся в мире эпидемиологической обстановки, заявила журналистам руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. На время действия мер по борьбе с вирусом не будут приниматься решения о депортации, выдворении или нежелательности нахождения.

Помимо этого, мигрантам не аннулируют их документы, заявила правоохранитель. Речь идет о визах, разрешениях на работу и прочих бумагах, которые люди имеют на руках на данных момент. Согласно постановлению, приезжий человек имеет право работать в России с 15 марта по 15 июня без разрешительных документов. Однако небольшие различия между теми, кто приехал в визовом и безвизовом порядке, все же есть, подытожила Казакова.

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Автор: Борис Нестеров
#депортация #мвд #иностранцы #коронавирус

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