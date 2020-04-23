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14:00   23 Апреля 2020
Россия

Контроль за нарушениями ПДД автоматизируют по всей России

Контроль за нарушениями ПДД автоматизируют по всей России

Единый федеральный центр автофиксации ПДД разрабатывают в России. Опытный прототип уже собрали в НТИ «Автонет», рассказал пресс-секретарь инициативы Ярослав Федосеев в комментарии телеканалу «360».

По его словам, информация с камер регионов будут обрабатываться в едином Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). После этого сведения распределят в соответствующие региональные системы, чтобы выписать штраф за нарушение дорожных правил.

Распространение такой системы по всей России также поможет быстро найти машину при угоне, позволит обжаловать штраф без лишних поездок и бумажной волокиты, защитит персональные данные.

«С доступом к персональным данным станет безусловно лучше, потому что сейчас с персональными данными творится полнейший бардак. <…> Нужно аккуратнее относиться к персональным данным, тем более это данные о передвижениях», — отметил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Контроль за нарушениями ПДД автоматизируют по всей России

В российских регионах пользуются техническими средствами контроля, однако они не всегда соответствуют требованиям министерства внутренних дел. К тому же, данные не стекаются в федцентр, а остаются в регионах без контроля.

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Автор: Анна Манц
#нарушения #контроль #пдд

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