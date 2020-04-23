МВД: иностранцы стали чаще совершать преступления на территории России

Пресс-служба МВД сообщила об увеличении числа преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории России. Сотрудники ведомства подчеркнули необходимость принятия мер.

Министерство внутренних дел Российской Федерации привело уникальную статистику об увеличении количества преступных действий, совершенных иностранными гражданами в РФ. Пресс-служба ведомства сравнила актуальную информацию с данными прошлых лет.

Лицами без гражданства было совершено более 50 тысяч преступлений, что на 8,6% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.