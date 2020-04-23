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13:28   23 Апреля 2020
Общество

Замглавы Свердловской области заявил о введении пропусков на период майских праздников

Замглавы Свердловской области заявил о введении пропусков на период майских праздников

Пропускной режим будет действовать в Свердловской области с 1 по 10 мая, заявил замглавы региона Павел Креков.

Сейчас в субъекте зафиксирован 271 случай инфицирования коронавирусом. С 22 на 23 апреля заболели 28 человек. Власти Свердловской области решили ввести спецпропуска, чтобы обезопасить граждан и не допустить нарушения самоизоляции в майские праздники. Специалисты занимаются доработкой технологии, сообщил Креков.

Впервые система пропусков была опробована в российской столице. Еще в первый день функционирования она доказала свою эффективность. Администрация Москвы приняла решение о такой мере, чтобы противодействовать распространению COVID-19.

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Автор: Руслан Неглинный
#пропуск #майские праздники #коронавирус

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